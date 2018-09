Beim Modekonzern Gerry Weber bleiben die Kunden weg. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Der Modekonzern Gerry Weber schlittert immer tiefer in die Krise. Das Unternehmen habe zur Unterstützung eines umfassenden Umbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben, teilte Gerry Weber in einer Pflichtmitteilung an die Anteilseigner mit. Das Gutachten soll bis Oktober vorliegen.



Gerry Weber leidet seit Jahren unter dem Rückgang von Umsatz und Profitabilität. Auch wegen des heißen Sommers gaben Kunden weniger für Mode aus, zudem setzt der Onlineboom dem stationären Handel schwer zu.