Immer mehr Schulen sind stark sanierungsbedürftig - von feuchten Wänden bis hin zur Einsturzgefahr reichen die Mängel. Doch den meisten Kommunen fehlt das Geld zur Sanierung. Quelle: dpa

Auszüge aus einer entsprechenden Google-Suche vor Beginn der Sommerferien: An einer Grundschule im Eifelort Gerolstein bricht das Turnhallendach ein, am Schadow-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf fällt der Putz von den Wänden, und in Oldenburg diskutieren sie nach Asbest-Funden in drei Schulen, ob Neubauten anstelle von Sanierungen nicht vielleicht doch die bessere Alternative wären.