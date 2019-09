Angela Merkel mit Hassan Ruhani in New York.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat iranische Forderungen nach einem Ende der Sanktionen als Vorbedingung für ein direktes Gespräch mit den USA und dem Westen abgelehnt. Das sagte Merkel nach Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani am Rande der UN-Vollversammlung in New York.



Merkel sagte, mit Ruhani habe sie sich über die Lage in der Region nach den Drohnenangriffen auf die saudi-arabische Ölindustrie und die Zukunft des Atomabkommens unterhalten.