Arbeiter auf einer Baustelle für die Gaspipeline Nord Stream 2.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa/Archivbild vom 10.07.2019

Die deutsche Wirtschaft in Russland hat die geplanten Sanktionen der USA gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 verurteilt. "Wir sollten auf Sanktionen, die Europa schädigen, mit Gegensanktionen antworten", sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Matthias Schepp, in Moskau.



Die USA wollten mit den Sanktionen den Verkauf des teureren amerikanischen Flüssiggases nach Europa fördern, kritisierte Schepp. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus in Washington Strafmaßnahmen beschlossen.