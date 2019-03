Europäisches Parlament in Straßburg (Archiv).

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Das EU-Parlament hält weitere Sanktionen gegen Moskau für angemessen. Die EU sollte bereit sein, weitere Strafen zu verhängen, falls Russland weiter gegen das Völkerrecht verstoße. So heißt es in einer Entschließung, die die Abgeordneten annahmen.



Die Abgeordneten bemängeln die Intervention Russlands in Syrien und ein aggressives Vorgehen in der Ukraine. Moskau unterstütze EU-feindliche Parteien, mische sich immer wieder in Wahlen ein und verletze die Menschenrechte im eigenen Staat.