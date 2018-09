Kanzlerin Merkel im Präsidentenpalast in Vilnius. Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat bei einem Besuch in Litauen klare Signale in Richtung Moskau gesandt. Sie sprach sich gegen eine Aufhebung der Sanktionen aus. Dazu müsse es Fortschritte beim Minsker Friedensabkommen für die Ukraine geben.



Das Abkommen von 2015 sieht unter anderem einen Waffenstillstand vor. Die Vereinbarung wurde bisher nur in Teilen umgesetzt, immer wieder gibt es Verstöße. Ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten weisen sich gegenseitig die Schuld zu.