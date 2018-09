Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sieht die EU am Gängelband der USA. Europa solle sich den antirussischen Sanktionen verweigern, forderte er vor einem Besuch in Berlin an diesem Freitag.



"Wir bedauern, dass es Brüssel an Eigenständigkeit fehlt, dass auch dort auf Vorgabe aus Washington an der anti-russischen Sanktionsspirale gedreht wird", sagte Lawrow. "Es wundert uns, wie schnell sich die EU mit Einbußen in Milliardenhöhe abfindet. Die Amerikaner tragen keine Verluste."