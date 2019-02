Das Ehepaar Trump beim Einsatz für den Santa-Tracker.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Bauklötze sind für US-Präsident Donald Trump ein gutes Weihnachtsgeschenk. Das verriet der 71-Jährige am Heiligabend Kindern am Telefon. "Ich fand Bauklötze immer toll", sagte er dem kleinen Casper, der sich Spielbausteine gewünscht hatte.



Bei der Telefon-Hotline Santa-Tracker können sich Kinder jedes Jahr genau über die Flugbewegungen des Weihnachtsmannes informieren. Trump und seine Frau Melania nahmen aus ihrem Urlaubsdomizil in Mar-A-Lago in Florida bei mehreren Anrufen den Hörer ab.