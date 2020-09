Millionenraub am Flughafen von Santiago de Chile

Quelle: Francisco Castillo/Agencia Uno/dpa

Am Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago haben Räuber knapp 15 Millionen US-Dollar in bar erbeutet. Zwischen sieben und zehn Täter seien in zwei Fahrzeugen in den Frachtbereich des Airports eingedrungen und stahlen das Geld aus einem Transporter einer Sicherheitsfirma, wie die Polizei mitteilte. Zwei Wachmänner wurden verletzt. Die bewaffneten Täter entkamen.



Bei einem ähnlichen Überfall am Flughafen von Santiago hatten Räuber 2014 umgerechnet sieben Millionen Dollar erbeutet.