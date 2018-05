Wer folgt auf Juan Manuel Santos? Archivbild Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Kolumbianer sind heute zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen, der dem Amtsinhaber und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos nachfolgen soll. Bei der Wahl geht es auch um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC.



Der Favorit Ivan Duque von der rechtsgerichteten Partei Centro Democratico will den international bejubelten Vertrag in wesentlichen Punkten ändern. Er könnte die Ex-Rebellen damit zurück in den Untergrund treiben.



Quelle: dpa



