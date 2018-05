Hasso Plattner zählt zu den reichsten Deutschen. Archivbild Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Unternehmer und Mäzen Hasso Plattner kritisiert die Debatte um die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Ungleiche Verteilung von Vermögen sei nicht ungewöhnlich, sagte Plattner der "Bild"-Zeitung. Das sei eine sehr deutsche Aufregung.



"In den USA guckt man sich das an - und es ist vergessen", sagte Plattner mit Blick auf eine Oxfam-Studie, wonach in Deutschland die reichsten 40 Personen über das gleiche Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung verfügten.