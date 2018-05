Abgesehen von möglichen Währungsproblemen in der Bilanz aber sieht sich SAP für seine Ziele bis 2020 auf Kurs. "SAP hat bisher doch immer seinen Ausblicke eingehalten", sagt Finanzvorstand Luka Mucic. Das solle auch in Zukunft so bleiben. Für Aktionäre von SAP ist das eine gute Nachricht. Denn im vergangenen Quartal ist die Marge, also der Gewinn gemessen am Umsatz, wieder gestiegen. Und das soll auch in den kommenden Monaten weiter gehen. Anleger zeigen sich einigermaßen zufrieden – wohl auch wegen der angekündigten Übernahme in den USA: Nach leichten Verlusten zu Handelsbeginn in Frankfurt haben sich Aktien von SAP kurz darauf in die Gewinnzone vorgekämpft.