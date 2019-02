Mohammed Dschawad Sarif in München

Quelle: reuters

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat den USA "pathologische Besessenheit" gegenüber Teheran vorgeworfen und den Vorwurf zurückgewiesen, seine Regierung plane einen "neuen Holocaust". Das sei "lachhaft, aber gleichzeitig auch sehr, sehr gefährlich", sagte Sarif an diesem Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er reagierte damit auf US-Vizepräsident Mike Pence, der am Samstag in München wieder vor einem iranischen Angriff auf Israel gewarnt hatte: "Das iranische Regime befürwortet einen Holocaust und versucht ihn auch zu erreichen."