Sarkophag in Mainzer Johanniskirche wird geöffnet (Archiv).

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Auch zehn Tage nach der Öffnung eines 1.000 Jahre alten Sarkophags in der evangelischen Johanniskirche in Mainz bleibt das Rätsel um die bestattete Person ungelöst. Die Vermutung, dass in dem Grab der 1021 verstorbene Mainzer Erzbischof Erkanbald bestattet liegt, bestätigte sich nicht, wie die Kirche mitteilte.



Die Johanniskirche gilt als eine der ältesten Kirchen Deutschlands. Sie könnte die Vorgängerkirche des Doms sein. Seit 1828 ist die Johanniskirche ein evangelisches Gotteshaus.