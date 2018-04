Der Honeymoon zwischen Frankreich und Libyen dauerte nicht lange. 2011 war Sarkozy der erste Staatschef, der die libyschen Rebellen anerkannte und sich für einen internationalen Militäreinsatz stark machte. Gaddafi wurde gestürzt und unter nie ganz geklärten Umständen getötet. Der interessanteste Zeuge wird sich zu der Affäre also nicht mehr äußern können, wohl aber seine ehemaligen Vertrauten und Mittelsmänner.



Und die haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Vorwürfe erhoben, die die französische Justiz nun prüfen muss. In einem Dokument ist von einer Vereinbarung von bis zu 50 Millionen Euro die Rede. Andere Quellen sprechen von verschiedenen Bargeldtransfers in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Ein Mittelsmann beschreibt sogar, wie er das Geld transportiert habe: Es sollen alles neue Geldscheine gewesen sein, gebündelt zu je 500 Euro und in Plastikfolie verpackt.