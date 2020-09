Die Ionosphäre gilt als Ende unserer Atmosphäre. Symbolbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Wo hört die Luft auf, wo beginnt das Weltall? Dieser Frage will die Nasa mit einem Satelliten auf den Grund gehen. Der Satellit mit dem Namen "Icon" (Kurzform für: Ionospheric Connection Explorer) wurde von einem Flugzeug über dem Atlantik, nahe der Küste von Florida, mit einem Raketenantrieb fallengelassen und schoss ins All.



Die Ionosphäre ist ein Teil der oberen Atmosphäre und erstreckt sich über mehrere Hundert Kilometer. Sie befindet sich in stetigem Wandel, beeinflusst durch Weltraumwetter und das Erdwetter.