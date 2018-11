Electron-Rakete bereit zum Start (Archiv). Quelle: -/Rocket Lab/AP/dpa

Das private US-Raumfahrt-Unternehmen Rocket Lab hat erstmals eine rein kommerzielle Fracht-Rakete in den Orbit geschossen. Die Electron-Rakete hob vom weltweit einzigen Weltraumbahnhof in Privatbesitz auf der Halbinsel Mahia in Neuseeland ab. Das teilte das Unternehmen mit.



An Bord hätten sich unter anderem sechs Satelliten zahlender Kunden befunden, die erfolgreich ausgesetzt worden seien. Die Mission war mehrfach verschoben worden. Mal spielte das Wetter nicht mit, mal die Technik.