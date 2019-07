"Das Transportgewerbe hat zum Beispiel solche Anforderungen. Reedereien verlieren relativ oft ihre Fracht. Wenn alle Container mit Sensoren ausgestattet wären, könnte man jeden wiederfinden", sagt Ernst Messerschmid, der Mitte der 80er selbst ins All flog. Heute gehört der emeritierte Professor für Raumfahrt zum Vorstand von Sat4M2M, einem Start-up, das mit eigenen Satelliten seinen Kunden sichere Maschinenkommunikation ermöglichen will. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Güterverkehrsunternehmen selbst in den entlegensten Regionen permanent den Zustand von Schienen abfragen, über Daten, die Sensoren an den Zugrädern erfassen. Das Internet der Dinge, selbstfahrende Autos, Drohnen und Schiffe werden nie dagewesene Informationsfluten verursachen und neue Satellitenheere sollen diese um den Globus schicken. "Wir hatten eine ähnliche Idee schon vor zwanzig Jahren, konnten aber jetzt erst die ESA zu einem Test Anfang nächsten Jahres auf der ISS überzeugen", sagt Messerschmid. Ist dieser erfolgreich, will SAT4M2M demnächst bis zu 20 eigene Kleinsatelliten betreiben. Auch andere Unternehmen planen eigene Orbit-Flotten. Im Februar schickte OneWeb die ersten sechs Satelliten ins All, über 600 sollen noch folgen. Amazon plant über 3.000, die kanadische Firma TeleSat etwa 300.