Charlie-Hebdo-Zeichner Luz blickt in seinem Comicroman "Wir waren Charlie" zurück.

Quelle: DPA

Und Charlie eckt immer noch an - gerade erst mit Karikaturen der Werbespots der Armee, nachdem bei einem Anschlag in Mali 13 französische Soldaten ums Leben gekommen waren. Der Chef des Heeres beschwerte sich in einem offenen Brief an Chefredakteur Riss über die Respektlosigkeit angesichts der Opfer.



Diese Jahr ist ein besonderes für die Zeitung: Im Mai beginnt der Prozess gegen 14 mutmaßliche Komplizen der Attentäter. Vor Gericht werden voraussichtlich nur elf von ihnen erscheinen, die übrigen kamen vermutlich in Syrien oder im Irak ums Leben. Und im November feiert die Zeitung dann den 50. Jahrestag ihrer Gründung.