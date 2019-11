Nico Semsrott in einem Gebäude des EU-Parlaments. Archivbild

Der deutsche Satiriker und EU-Abgeordnete Nico Semsrott will den Brüsseler Plenarsaal des Europaparlaments in "Straßburg" umtaufen, um die regelmäßigen Reisen des Parlaments von Brüssel nach Nordfrankreich zu beenden. Den Antrag stellte der "Die Partei"-Politiker bei Parlamentspräsident David Sassoli.



Er verwies auf die hohen Kosten des Parlamentsstandorts in Straßburg, die er mit mehr als einer halben Milliarde Euro angab. Die Reisen der Abgeordneten verursachten mindestens 20.000 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid.