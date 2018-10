Andere Wirtschaftsvertreter wollen trotz der Chaschukdschi -Affäre weiter an dem Treffen in Riad teilnehmen. IWF-Chefin Christine Lagarde zeigte sich zwar entsetzt über die Berichte: "Menschenrechte und Informationsfreiheit sind grundlegende Rechte und entsetzliche Dinge wurden berichtet", sagte sie. Sie halte aber vorerst an ihrer Teilnahme an dem Wirtschaftstreffen fest. Sie müsse die Geschäfte des IWF "in allen Ecken der Welt und mit vielen Regierungen" führen und werde in den kommenden Tagen Informationen über den Fall "sehr aufmerksam" verfolgen. "Wenn ich ein Land besuche, sage ich immer meine Meinung", kündigte sie an.