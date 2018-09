In Saudi-Arabien ist das Fahrverbot für Frauen gefallen. Quelle: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Erstmals in der Geschichte Saudi-Arabiens dürfen Frauen in dem islamisch-konservativen Königreich ans Steuer. Um Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MESZ) endete das Autofahrverbot für Frauen. Die Maßnahme sei offiziell in Kraft getreten, meldete der Nachrichtenkanal Al-Arabija.



Der historische Tag wird von einer wenige Wochen zurückliegenden Verhaftungswelle überschattet: Ausgerechnet viele der Aktivistinnen, die sich für das Ende des Frauenfahrverbots eingesetzt hatten, müssen ihn in Haft erleben.