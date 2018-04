Fürtig: Nein, ich glaube, dass was Mohammed bin Salman da gemacht hat, ist ein Schritt in eine neue Richtung. Es wäre auch durchaus möglich gewesen, diese Zusammenarbeit unterhalb des Radars der Öffentlichkeit weiter zu betreiben. Dass er diesen Schritt gegangen ist, ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass in absehbarer Zukunft auch eine offizielle Annäherung zwischen beiden Staaten denkbar erscheint. Das wäre ein fast revolutionärer Schritt, wenn man bedenkt, dass es bislang überhaupt nur zwei arabische Staaten gibt, die einen Friedensvertrag mit Israel unterschrieben haben - Jordanien und Ägypten.