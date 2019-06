In Saudi-Arabien wird die Todesstrafe angewendet. Symbolbild

Quelle: Marcel Mettelsiefen/dpa

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Behörden in Saudi-Arabien aufgefordert, die Todesstrafe gegen einen Jugendlichen fallen zu lassen. Murtadscha Kwirairis sei bei seiner Verhaftung erst 13 Jahre alt gewesen, kritisierte die Organisation in einer Mitteilung vom 7. Juni.



Saudi-Arabien wirft dem inzwischen 18-Jährigen vor, an Demonstrationen teilgenommen zu haben, Mitglied einer Terrororganisation zu sein und Brandsätze auf eine Polizeiwache geworfen zu haben.