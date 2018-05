Die saudische Führung hat im Zuge einer neuen Antikorruptionskampagne Dutzende Prinzen, Militärobere, Geschäftsleute und hochrangige Beamte verhaften lassen. Unter den Festgenommenen war am späten Samstagabend auch der Milliardär Prinz Al-Walid bin Talal, wie ein Mitarbeiter von dessen Investmentgesellschaft sagte. Der Aktienkurs des Unternehmens rauschte im Handel am Sonntag vorübergehend um fast neun Prozent in den Keller.