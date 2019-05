Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Sabotageakte an Öltankern gemeldet worden waren. Energieminister Al-Falih verurteilte den Angriff. Es sei nicht nur ein Angriff auf Saudi-Arabien, sondern auf die Sicherheit der Öltransporte in der gesamten Welt. Auch der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die Sabotageangriffe als Versuch beschrieben, einen größeren Konflikt in der Region zu verursachen. Er habe "diese Art von Aktivitäten, die darauf abzielen, Spannung in der Region eskalieren zu lassen, zuvor vorhergesagt", sagte Sarif am Dienstag bei einem Besuch in Neu Delhi.



Sarif sagte der Nachrichtenagentur Irna zufolge, er habe über die Gefahren gesprochen, die von "Hardlinern in der US-Regierung und der Region" herbeigeführt würden. Näher erläuterte er seine Aussagen nicht. Sarif wirft der Regierung von US-Präsident Donald Trump, Israel und Saudi-Arabien regelmäßig vor, die Region in Richtung eines Kriegs zu bewegen.