"In der gesamten Golfregion sind die Jahre des Überflusses einstweilen vorbei", sagt der Leiter der deutschen Auslandshandelskammer in Riad, Oliver Oehms. 2011 bis 2015 seien sehr gute Jahre gewesen, "in denen viel investiert wurde, manchmal auch über den Bedarf hinaus". Als dann der Ölpreis um die Hälfte einbrach, seien die Bestellungen zurückgegangen und Investitionen gestoppt worden. Das habe nicht nur deutsche, sondern alle Handelspartner getroffen. Seither versucht Saudi-Arabien zu sparen und Einnahmen zu erhöhen, indem es neuerdings eine Mehrwertsteuer erhebt und staatliche Subventionen kürzt.



Völlig unklar ist, ob der nunmehr wieder steigende Ölpreis internationale Investoren an den Golf lockt. Das Misstrauen in die saudische Wirtschaft wächst. Der vom Kronprinzen initiierte Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco wurde verschoben. Potenzielle Käufer zweifelten am von Riad angegebenen Wert von zwei Billionen US-Dollar. Darüber hinaus belastet der gewaltsame Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in der Türkei die Wirtschaftsbeziehungen.