Blick in die Veranstaltungshalle der UN-Klimakonferenz.

Quelle: Christoph Driessen/dpa

Saudi-Arabien und die USA haben bei der UN-Klimakonferenz in Bonn wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erderwärmung angezweifelt. Sie wandten sich gegen einen Bericht, der hervorhebt, wie wichtig es ist, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.



Das erschwere es nun laut Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig, künftige Verhandlungen an dieser Schwelle auszurichten. Eben davon hänge aber zum Beispiel das Überleben kleiner Inselstaaten und der ärmsten Länder in Afrika ab.