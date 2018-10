Saudi-Arabien hat die Tötung von Jamal Khashoggi eingeräumt. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben nach dem gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi von Saudi-Arabien eine umfassende Aufklärung verlangt. Es bestehe weiterhin "dringender Klärungsbedarf", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder.



Es müsse aufgeklärt werden, was genau am 2. Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul geschehen sei. Die offizielle Darstellung Riads müsse "mit Fakten unterlegt werden, um als glaubwürdig angesehen zu werden".