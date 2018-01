Die Vereinten Nationen haben die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien begrüßt. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, Frauen ab kommenden Sommer ans Autosteuer zu lassen, twitterte UN-Generalsekretär António Guterres. Das erzkonservative Königreich ist das letzte Land der Welt, in dem Frauen bisher nicht Autofahren dürfen. Wer dem Verbot trotzt, wird festgenommen. König Salman ordnete nun an, ab Juni kommenden Jahres sollten auch Frauen Führerscheine erhalten. Manche einflussreiche Geistliche hatten vor einem solchen Schritt gewarnt, da er in ihren Augen die Gesellschaft korrumpieren und zu sündhaftem Verhalten führen würde.