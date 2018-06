Der Kronprinz will die totale Kontrolle, will nur sich als Geber verstanden wissen. Jamal Kashoggi, Journalist

Doch der Kronprinz will totale Kontrolle, will das Autofahren als sein Geschenk an die Frauen verstanden wissen. Wir treffen den saudischen Exil-Journalisten Jamal Kashoggi in Washington. Kashoggi sieht die Verhaftungen als Zeichen eines totalitären Regimes: "Das ist völlig unnötig. Diese Frauen, die als Pioniere in den 90er Jahren Auto gefahren sind, sollten gefeiert werden. Weil durch sie letztlich das Fahrverbot für Frauen aufgehoben werde musste. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Frauen werden unterdrückt und verhaftet. Das zeigt eins: Der Kronprinz will die totale Kontrolle, will nur sich als Geber verstanden wissen."