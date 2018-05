Bei den Auseinandersetzungen im Jemen stehen Saudi-Arabien und Iran auf gegnerischen Seiten. Während Iran die schiitischen Huthi-Rebellen in dem Land unterstützt, führt der saudische Kronprinz seit 2015 eine arabische Militärkoalition an, um Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi zurück an die Macht zu bringen.