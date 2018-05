... ist Islamwissenschaftler und Associate Fellow des Programms Naher Osten und Nordafrika der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er ist unter anderem Autor des Sachbuchs "Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien - Ein problematischer Verbündeter". Er bereist Saudi-Arabien regelmäßig und war zuletzt im April 2018 im Land. Quelle: Sebastian Sons

Sebastian Sons: MbS sieht sich als Sprachrohr der jungen Generation. Er will ein "neues" Saudi-Arabien schaffen, das in der Welt als modern und offen wahrgenommen wird. Dafür verfolgt er nach innen eine Politik des radikalen Wandels und der Modernisierung, die zu mehr gesellschaftlicher Öffnung und wirtschaftlicher Diversität führen soll. Gleichzeitig geht er mit harter Hand gegen Kritiker vor.



Bei meinen Besuchen im Königreich äußern sich die meisten euphorisch über MbS: Endlich sei da jemand, der Klartext redet, das Land radikal verändert und gegen Korruption und Armut vorgeht. Seine Außenpolitik ist von der Feindschaft mit Iran geprägt. In Iran sieht er eine existenzielle Bedrohung, den Revolutionsführer bezeichnet er als "neuen Hitler". Beides passt jedoch zusammen, denn MbS will sich mit dieser Politik als "Beschützer der Nation" und Erneuerer präsentieren. Damit will er seine Macht konsolidieren. Er betreibt somit populistische Politik, dient doch das Feindbild Iran dazu, die inneren Reihen zu schließen und eine Wagenburgmentalität zu schaffen.