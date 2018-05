Kampfjets einer saudi-arabisch geführten Militärkoalition haben Augenzeugen zufolge das Verteidigungsministerium unter Kontrolle der Huthi-Rebellen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Explosionen von zwei Bombardements seien am Freitagabend nahe dem Gebäude zu hören gewesen, es steige Rauch auf, berichteten die Zeugen der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem dritten Luftangriff auf eine Wohngegend in der Nähe des Ministeriums wurden demnach mindestens acht Menschen verletzt und zwei Häuser teilweise zerstört. Helfer suchten unter den Trümmern nach Überlebenden.