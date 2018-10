Kanzlerin Merkel (CDU) und Außenminister Maas (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) haben die Bestätigung des gewaltsamen Todes von Jamal Khashoggi in Istanbul "mit großer Betroffenheit" aufgenommen. Ihr Mitgefühl gelte der Verlobten sowie den Angehörigen des Journalisten, schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung.



Merkel und Maas verurteilten die Tat "in aller Schärfe". Von Saudi-Arabien erwarteten sie "Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände". Verantwortliche müssten zur Rechenschaft gezogen werden.