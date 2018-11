Proteste gegen saudischen Kronprinzen in Tunis.

Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Hunderte Menschen haben in Tunesien gegen den Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman protestiert. In Sprechchören kritisierten sie den Gast als "Mörder" und forderten seine Verurteilung wegen seiner Rolle bei der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul.



Trotz der Kritik wollen die tunesischen Behörden die guten Beziehungen zu Saudi-Arabien erhalten, um "die Stabilität des Königreichs" nicht zu gefährden, wie die Regierung erklärte.