Für Mohammed bin Salman sollen die US-Truppen in Syrien bleiben. Quelle: Eskinder Debebe/United Nations Secretary General's Office/AP/dpa

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat US-Präsident Donald Trump aufgerufen, die US-Einheiten nicht aus Syrien abzuziehen. "Wir glauben, dass amerikanische Truppen zumindest mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig bleiben sollten", sagte er dem "Time"-Magazin.



Trump hatte am Donnerstag einen baldigen Rückzug aus Syrien angekündigt. Mohammed bin Salman erklärte, die US-Präsenz in Syrien sei der letzte Versuch, Iran davon abzuhalten, seinen Einfluss in der Region auszudehnen.