Ein unbemannte Tauchroboter ist im Golf von Oman in Einsatz. Quelle: UEA/dpa

Im Golf von Oman gibt es eine große Fläche, die nahezu sauerstofffrei ist. Diese Todeszone ist etwa so groß wie Schottland. Das hat eine Analyse mit Tauchrobotern ergeben, die erstmals seit Jahrzehnten Daten aus der politisch instabilen Region lieferten.



"Der Ozean erstickt", berichtet das Team um Bastien Queste von der britischen Universität East Anglia in Norwich. Die Zone liege gefährlich nahe den Regionen, in denen Menschen fischen und zum Lebensunterhalt auf das Meer angewiesen sind.