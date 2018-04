Aljona Savchenko und Bruno Massot bei WM-Kurzprogramm [Video unkommentiert]

Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot haben den Grundstein für ihren ersten gemeinsamen WM-Titel gelegt. Das Paar übernahm im Kurzprogramm in Mailand die Führung vor den russischen Europameistern Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow und den Franzosen Vanessa James/Morgan Cipres.



Zuvor war Nicole Schott exzellent in die Titelkämpfe gestartet. Dank eines nahezu fehlerfreien Kurzprogramms platzierte sie sich auf Rang zwölf des Zwischenklassements und stellte dabei mit 61,84 Punkten einen neuen persönlichen Saisonrekord auf. In Führung liegt die Lokalmatadorin Carolina Kostner.