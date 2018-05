Ein Junge im syrischen Aleppo. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Jedes sechste Kind weltweit wächst einem Bericht der Hilfsorganisation Save the Children zufolge in Krisengebieten auf. Insgesamt seien das 357 Millionen Kinder - 75 Prozent mehr als noch Anfang der 90er Jahre. Im Nahen Osten lebten zwei von fünf Kindern in einer Krisenregion, in Afrika eins von fünf.



Helle Thorning-Schmidt, Leiterin von Save the Children, nannte die Zahlen "schockierend". Sie forderte, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und mehr zum Schutz von Kindern zu unternehmen.