Magnus Carlsen gegen Fabiano Caruana (r.)

Magnus Carlsen und Fabiano Caruana haben sich in der zwölften Partie der Schach-WM in London wieder remis getrennt. Der Weltmeister aus Norwegen bot in London aus klar besserer Stellung die Punkteteilung zum 6:6 an, die der US-Amerikaner Caruana nicht ablehnen konnte.



Die Entscheidung über den Titel fällt nun nach einem Ruhetag am Mittwoch im Tiebreak. Dann stehen zunächst vier Schnellschach-Partien an. Carlsen rechnet sich im Tiebreak offensichtlich beste Chancen aus, sonst hätte er das Remis mit dem Angebot nicht forciert.