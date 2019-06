Was genau in Tabellen und andere Zahlenwerke einfließen muss, was gemeldet wird und was nicht, und wie die Zuverlässigkeit dieser Erhebungen auch in Entwicklungsländern ohne große technische und wissenschaftliche Möglichkeiten gewährleistet werden kann - all dies muss in den kommenden Verhandlungen detailliert ausgearbeitet werden. Die Chancen für Fortschritte sind hier - im Gegensatz zu den anderen beiden Themenkreisen - relativ hoch.