Die Maschine musste in Philadelphia landen. Quelle: David Maialetti/The Philadelphia Inquirer/AP/dpa

Nach der Sicherheitslandung eines Passagierflugzeuges in der US-Großstadt Philadelphia ist nach Behördenangaben eine Person gestorben. Es gebe einen Todesfall, sagte ein Vertreter der Nationalen Behörde für Transportsicherheit, ohne nähere Angaben zu machen. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen.



Die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines musste wegen eines Triebwerkschadens am Dienstag in Philadelphia landen. Es sollen insgesamt 148 Menschen an Bord gewesen sein.