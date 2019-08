Abgase aus einem Auspuff. Symbolbild

Knapp vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals erreichen immer mehr Klagen betroffener Autobesitzer die letzte Instanz. Beim Bundesgerichtshof (BGH) liegen inzwischen mehr als 30 Verfahren, sagte eine Sprecherin.



Drei davon sind von Oberlandesgerichten zugelassene Revisionen. Über diese Klagen wird der BGH also in jedem Fall entscheiden. Dabei geht es jeweils um Schadenersatz-Forderungen gegen VW als Hersteller. In diesem Jahr seien wichtige Weichenstellungen eher nicht mehr zu erwarten, so die Sprecherin.