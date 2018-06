Zahlreiche Spediteure wollen unter anderem gegen Daimler klagen. Quelle: Uli Deck/dpa

In den Schadenersatz-Verfahren gegen Lkw-Bauer wegen eines Kartells kommt Fahrt auf. Die Bahn hatte am Mittwoch vor dem Münchner Landgericht Klage gegen Daimler, Iveco, Volvo/Renault, DAF und MAN eingereicht.



Am Donnerstag will nun eine Gruppe von gut 300 Spediteursfirmen ihren juristischen Forderungskatalog beim Stuttgarter Landgericht hinterlegen. Der Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (Elvis) strebt Schadenersatz von 176 Millionen Euro für zu teure Fahrzeuge an.