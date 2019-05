Das Logo des Dienstleistungskonzerns Bilfinger. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Industriedienstleister Bilfinger verlangt von zwölf ehemaligen Vorständen Schadenersatz in Millionenhöhe. Der Aufsichtsrat der Bilfinger SE beschloss, entsprechende Forderungen an die Ex-Manager abzusenden.



"Dabei wurde auch festgelegt, in welcher Höhe jedes der ehemaligen Vorstandsmitglieder in Anspruch genommen wird", teilte das Unternehmen mit. Insgesamt sei die Rede von einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Der Aufsichtsrat wirft den Ex-Vorständen Pflichtverletzungen vor.