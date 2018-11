Dewayne Johnson ist der Kläger im Monsanto-Prozess. Quelle: Josh Edelson/POOL AFP/AP/dpa

Im Glyphosat-Prozess in den USA hat der Kläger eine niedrigere Strafzahlung gegen die Bayer-Tochter Monsanto akzeptiert. Der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Dewayne Johnson stimmte der Absenkung des Schadenersatzes von 289 auf rund 78 Millionen Dollar zu, erklärten seine Anwälte.



Als Platzwart einer Schule hatte er jahrelang mit Monsanto-Mitteln hantiert und führt seinen Krebs darauf zurück. Bayer selbst führt Hunderte Studien an, die Glyphosat bei sachgerechtem Einsatz für sicher erklärten.