Über 15.000 Dieselkunden klagten gegen VW auf Schadenersatz. Quelle: Peter Steffen/dpa

Über 15.000 Besitzer manipulierter Diesel haben über die Internetplattform "myright.de" eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen eingereicht. Etwa 50 Betroffene fuhren dafür mit den Akten in einem Bus am Landgericht Braunschweig vor. Laut "myright.de" beläuft sich die Schadensumme auf über 350 Millionen Euro.



Deutsche Kunden hätten "dieselben Rechte und Ansprüche wie US-Kunden", sagte Christopher Rother von der US-Kanzlei Hausfeld. Das sei die Botschaft an VW, Bund und das Land Niedersachsen.