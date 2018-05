In zahlreichen Städten könnte es Diesel-Fahrverbote geben. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Mit verschiedenen Projekten wollen Städte im kommenden Jahr die Schadstoffbelastung senken. So sollen Diesel-Fahrverbote verhindert werden.



Konkret geht es etwa um die Verringerung des Autoverkehrs in Innenstädten, den Ausbau von Carsharing, Radwegen und Ladestationen für E-Autos, die Anschaffung von E-Bussen und eine engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs. Das ergab eine Umfrage. In vielen Kommunen werden Grenzwerte für den Ausstoß gefährlicher Stickoxide andauernd überschritten.