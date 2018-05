In Wuppertal ist ein Tankstellendach zusammengebrochen. Quelle: Holger Battefeld/dpa

Unwetter mit starkem Regen sind über Nordrhein-Westfalen gezogen. In Wuppertal wurden Straßen überflutet und Bäume umgerissen. An einer Tankstelle knickte das Dach weg. Nachdem Gleise überspült wurden, stellte die Deutsche Bahn im Raum Wuppertal den Zugverkehr ein. Auch in anderen Teilen war der Bahnverkehr beeinträchtigt.



In einem Stadtteil von Aachen fiel zeitweise der Strom aus. Mit einem Abklingen der Gewitter rechnete ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erst für die Nacht.